رسميا.. صن داونز يضم الكولومبي برايان ليون في صفقة جديدة

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الاثنين، رسميًا ضم اللاعب الكولومبي برايان ليون إلى صفوف الفريق، في خطوة جديدة لتعزيز تشكيلة الفريق قبل الموسم المقبل.

وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب صن داونز باللاعب الجديد قائلاً: "برايان ليون ينضم إلى الوطن الحقيقي للأبطال. فصل جديد يبدأ الآن!"، داعين الجماهير إلى ترك رسائل الترحيب بالصفقة الجديدة.

يُعرف برايان ليون بقدراته الهجومية المميزة وسرعته في إنهاء الهجمات، ويتوقع أن يكون إضافة قوية لخط هجوم صن داونز، الذي يسعى لمواصلة التفوق محليًا وقاريًا في الموسم الجديد.

ويُعد هذا التعاقد جزءًا من خطة النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، مع طموح العودة بقوة للمنافسة على الألقاب بعد النجاحات السابقة للفريق.

ويأمل جمهور النادي الأفريقي يقدم ليون مستويات مميزة مع الفريق، ويكون عنصرًا مؤثرًا في تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى البطولات المحلية والقارية.