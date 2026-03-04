محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من أعمال رفع الرتش بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة عمر بن عبد العزيز المميز بحي الزهور، لمتابعة نتائج أعمال رفع تجمعات الرتش من المنطقة بعد الانتهاء منها، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق السكنية.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ ، والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه من أعمال رفع وإزالة تراكمات الرتش التي كانت موجودة بالمنطقة، لتحسين مستوى النظافة وإعادة المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع أي تجمعات للرتش أو المخلفات بكافة الأحياء مع المتابعة المستمرة للحفاظ على ما تحقق من مستوى نظافة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، موجها بتكثيف الحملات الميدانية للحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق السكنية.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري

كما وجه محافظ بورسعيد بالاستغلال الأمثل للمساحات التي تم رفع التراكمات منها من خلال تنفيذ أعمال التجميل والتطوير وإقامة مسطحات خضراء بما يسهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك المواقع.