دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من أعمال رفع الرتش بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة عمر بن عبد العزيز المميز بحي الزهور، لمتابعة نتائج أعمال رفع تجمعات الرتش من المنطقة بعد الانتهاء منها، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق السكنية.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ ، والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه من أعمال رفع وإزالة تراكمات الرتش التي كانت موجودة بالمنطقة، لتحسين مستوى النظافة وإعادة المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع أي تجمعات للرتش أو المخلفات بكافة الأحياء مع المتابعة المستمرة للحفاظ على ما تحقق من مستوى نظافة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، موجها بتكثيف الحملات الميدانية للحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق السكنية.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري

كما وجه محافظ بورسعيد بالاستغلال الأمثل للمساحات التي تم رفع التراكمات منها من خلال تنفيذ أعمال التجميل والتطوير وإقامة مسطحات خضراء بما يسهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك المواقع.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الزهور

