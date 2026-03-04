قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات أهم معايير تقييم القيادات التنفيذية

محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة لملفات الإشغالات و النظافة و تقنين الأراضي و التصالح
محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة لملفات الإشغالات و النظافة و تقنين الأراضي و التصالح
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعاً بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد عقب حركة التنقلات الأخيرة وبحضور نواب رؤساء الأحياء وبورفؤاد الجدد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء بكافة الأحياء وبورفؤاد.

وفي مستهل اللقاء، هنأ محافظ بورسعيد القيادات الجديدة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة في مستوى خدمات يليق بما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية غير مسبوقة.

محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة لملفات  الإشغالات و النظافة و تقنين الأراضي و التصالح 

وأكد المحافظ، أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات والتواجد الميداني الفعال تمثل المعايير الأساسية لتقييم أداء رؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم، مشدداً على ضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، مع تكثيف الجولات الميدانية اليومية لرصد المشكلات على أرض الواقع وحلها فوراً.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة والميدانية والحازمة لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملفات الإشغالات والنظافة العامة ورفع تراكمات الرتش من الأحياء، فضلاً عن سرعة إنجاز إجراءات تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها.

كما وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعدٍ على أراضي الدولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً دورياً لأداء القيادات التنفيذية وفقاً لمعدلات الإنجاز الفعلية ومستوى رضا المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على الانضباط، والالتزام، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كمنظومة متكاملة، وأن النجاح يتحقق من خلال التعاون والتنسيق المستمر، موجهاً ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد وتعزيز ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة.

بورسعيد محافظ بورسعيد بورفؤاد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسين عبداللطيف

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

ييس توروب

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد