محافظ بورسعيد: خدمة المواطن والارتقاء بالخدمات أهم معايير تقييم القيادات التنفيذية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعاً بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد عقب حركة التنقلات الأخيرة وبحضور نواب رؤساء الأحياء وبورفؤاد الجدد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء بكافة الأحياء وبورفؤاد.

وفي مستهل اللقاء، هنأ محافظ بورسعيد القيادات الجديدة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة في مستوى خدمات يليق بما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية غير مسبوقة.

محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة المستمرة لملفات الإشغالات و النظافة و تقنين الأراضي و التصالح

وأكد المحافظ، أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات والتواجد الميداني الفعال تمثل المعايير الأساسية لتقييم أداء رؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم، مشدداً على ضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، مع تكثيف الجولات الميدانية اليومية لرصد المشكلات على أرض الواقع وحلها فوراً.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة والميدانية والحازمة لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملفات الإشغالات والنظافة العامة ورفع تراكمات الرتش من الأحياء، فضلاً عن سرعة إنجاز إجراءات تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها.

كما وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعدٍ على أراضي الدولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً دورياً لأداء القيادات التنفيذية وفقاً لمعدلات الإنجاز الفعلية ومستوى رضا المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على الانضباط، والالتزام، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كمنظومة متكاملة، وأن النجاح يتحقق من خلال التعاون والتنسيق المستمر، موجهاً ببذل مزيد من الجهد للحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد وتعزيز ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة.