تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، منفذ الجميل الجمركي بحي غرب، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الإجراءات داخل المنفذ وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.وكان في استقبال المحافظ الاستاذ ياسر الشماع رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد ، وعدد من قيادات شرطة امن المحور .

محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الجميل الجمركي بحي غرب

حيث تابع محافظ بورسعيد العمل داخل المنفذ والإجراءات المتبعة لتيسير حركة العمل، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.