تموين الغربية يصادر 200 كجم من البرجر واللحوم المفرومة والسجق منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة حملة مكبرة بمدينة طنطا أسفرت عن ضبط 200 كجم من البرجر واللحوم المفرومة والسجق منتهية الصلاحية داخل ثلاجة سوبر ماركت، والتى تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين، وبمشاركة ياسر مراد ومحمد الشيخ من الرقابة التموينية بالمديرية.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالف يمس صحة المواطنين أو يتلاعب بالسلع الغذائية.