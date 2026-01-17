إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره أودينيزي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح النيراتزوري في الدقيقة 20 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

ورفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى النقطة رقم 49 مواصلًا تصدره للدوري الإيطالي ويوسع الفارق إلى 6 نقاط مع إي سي ميلان.

فيما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة رقم 26 محتلًا المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

مدة غياب لاعب إنتر ميلان

وسائل إعلام إيطالية، من بينها قناة “سكاي سبورت” وصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، رجحت ابتعاد هاكان تشالهان أوغلو عن المنافسات لمدة تقارب ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يحرمه من المشاركة في نحو خمس مباريات، من بينها مواجهتان حاسمتان في ختام دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُعد هاكان تشالهان أوغلو (31 عاماً) أحد أبرز عناصر إنتر هذا الموسم، بعدما ساهم بسبعة أهداف في الدوري، كان آخرها من ركلة جزاء خلال مواجهة القمة أمام نابولي التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة العشرين.

أما قارياً، فيأتي الفريق في المركز السادس ضمن ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من ست مباريات، علماً أنه تعرض لهزيمتين متتاليتين في الجولتين الأخيرتين، رغم وصوله إلى النهائي في نسختي 2023 و2025.