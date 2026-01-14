تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

ودع روما دور الـ16 من كأس إيطاليا على يد تورينو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وافتتح تورينو التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق تشي آدامز، قبل أن ينجح روما في إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني عبر ماريو هيرموسو في الدقيقة 46، ليعود تورينو ويتقدم مجددًا بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق تشي آدامز.

وفي الدقيقة 81، أعاد أنطونيو أرينا روما إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدف التعادل الثاني، إلا أن تورينو حسم المواجهة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل إميرهان إلخان هدف الفوز الثالث في الدقيقة 90.

ويواجه تورينو نظيره إنتر ميلان يوم الأربعاء الموافق 4 من الشهر القادم.