نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي لمتابعة حالة الإشغالات والمخابز

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مسئولي المحافظة بمتابعة الحالة العامة بشوارع المحافظة وتكثيف حملات إزالة الإشغالات، وفي هذا إلاطار تفقد الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، سوق الحبشي بمدينة المنيا.

وخلال الجولة، وجّه نائب المحافظ بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، وتنظيم السوق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مع التأكيد على التطبيق الحازم للقوانين المنظمة في هذا الشأن وعدم التهاون مع المخالفين.

المخابز البلدية

كما شملت الجولة الميدانية المرور على عدد من المخابز البلدية بشوارع مدينة المنيا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وتوافر الدقيق، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.