إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
غواصة أمريكية تغرق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا
نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي لمتابعة حالة الإشغالات والمخابز

نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي
نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشي
ايمان رياض

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مسئولي المحافظة بمتابعة الحالة العامة بشوارع المحافظة وتكثيف حملات إزالة الإشغالات، وفي هذا إلاطار تفقد الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، سوق الحبشي بمدينة المنيا.

وخلال الجولة، وجّه نائب المحافظ بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، وتنظيم السوق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مع التأكيد على التطبيق الحازم للقوانين المنظمة في هذا الشأن وعدم التهاون مع المخالفين.

المخابز البلدية

كما شملت الجولة الميدانية المرور على عدد من المخابز البلدية بشوارع مدينة المنيا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وتوافر الدقيق، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.

نائب محافظ المنيا جولة ميدانية سوق الحبشي الالتزام بالأسعار المخابز البلدية

