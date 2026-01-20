فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي فالنسيا الإسباني يرفض إرسال عرض رسمي للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، قبل الحصول على موافقة مبدئية من الأهلي على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن العرض المتوقع من فالنسيا يقترب من 600 ألف دولار، شامل تنازل ديانج عن مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي الأهلي، وهو ما تدرسه إدارة القلعة الحمراء في ظل موقفها من بقاء اللاعب أو رحيله.

وأشار إلى أن الأهلي لم يحسم قراره النهائي بشأن الصفقة حتى الآن، خاصة في ظل أهمية ديانج الفنية للفريق، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على العناصر الأساسية قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.