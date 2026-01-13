شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في ملف تجديد اللاعب أليو ديانج ، نقلًا عن وليد صلاح الدين مدير الكرة، مشيرا أنه سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، وتحديدًا يوم الخميس المقبل.

وأضاف شوبير أن اللاعب سيشارك في المران الجماعي للفريق يوم الجمعة، على أن يتم بعد ذلك عقد جلسة لحسم ملف التجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وأصبحت أقرب للاتفاق من أي وقت مضى.

وأشار شوبير أن أليو ديانج بات على أعتاب تجديد عقده مع النادي الأهلي بشكل كبير، مرجّحًا أن يكون هذا التطور سببًا رئيسيًا في تراجع الدنماركي ييس توروب عن فكرة التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.

وختم شوبير ، أن المدير الفني للأهلي أبلغ مسؤولي الكرة برفضه التام لفكرة رحيل أليو ديانج في يناير الجاري، حتى حال عدم التوصل مع اللاعب لاتفاق بشأن تجديد عقده.