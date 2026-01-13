شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي الجديدة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في ملف الانتقالات الشتوية داخل النادي الأهلي.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، أن صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء باتت محسومة بشكل نهائي، ليصبح لاعبًا في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت على حساب أشرف داري، الذي أُبلغ بعدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي وفرت للاعب عرضًا من أحد الأندية المحلية، إلا أنه رفضه، في ظل وجود اهتمام من أحد الأندية الخليجية، مع احتمالية فسخ تعاقده بالتراضي.

وأكد شوبير، إلى أن عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، اجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا للأهلي كإحدى الصفقات الشتوية، على أن ينتقل أحمد رضا إلى البنك الأهلي معارًا ضمن تفاصيل الصفقة.

وأوضح شوبير أن الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مروان عثمان «أوتاكا» لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب وجود مفاوضات مع الثنائي خالد صبحي ومحمد مخلوف لاعبي المصري البورسعيدي، فضلًا عن البحث عن مهاجم أجنبي تحت السن.