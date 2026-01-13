قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية أيرلندا في زيارة إلى معبر رفح بصحبة محافظ شمال سيناء
قمة تاريخية بـ طنجة.. موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
استجابةً لحالة الطقس.. سلال غذائية ومستلزمات شتوية وإغاثية من مصر لغزة..صور
في ذكراه.. قصة مرض حسين رياض بالشلل ورحيله
4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة .. واعتقال 5 فلسطينيين شمال القدس
التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
هام للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟
ريال مدريد في الصدارة وناد عربي فى التوب تن.. خريطة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان عالميا في 2025
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي الجديدة.. تفاصيل

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في ملف الانتقالات الشتوية داخل النادي الأهلي.


وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، أن صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء باتت محسومة بشكل نهائي، ليصبح لاعبًا في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت على حساب أشرف داري، الذي أُبلغ بعدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي وفرت للاعب عرضًا من أحد الأندية المحلية، إلا أنه رفضه، في ظل وجود اهتمام من أحد الأندية الخليجية، مع احتمالية فسخ تعاقده بالتراضي.

وأكد شوبير، إلى أن عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، اجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا للأهلي كإحدى الصفقات الشتوية، على أن ينتقل أحمد رضا إلى البنك الأهلي معارًا ضمن تفاصيل الصفقة.

وأوضح شوبير أن الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مروان عثمان «أوتاكا» لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب وجود مفاوضات مع الثنائي خالد صبحي ومحمد مخلوف لاعبي المصري البورسعيدي، فضلًا عن البحث عن مهاجم أجنبي تحت السن.

الإعلامي أحمد شوبير ملف الانتقالات الشتوية الأهلي المغربي يوسف بلعمري سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

ترشيحاتنا

مدير تعليم أسيوط يناقش ضوابط لجان تقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

مدير تعليم أسيوط يناقش ضوابط لجان تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسيوط يطلق خطة شاملة لتطوير 9 مدارس لذوي الهمم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

محافظ أسيوط يطلق خطة شاملة لتطوير 9 مدارس لذوي الهمم بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

صورة موضوعية

نشاط ملحوظ.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 27 رحلة دولية اليوم

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية على أصولها

طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها
طريقة عمل العجه المصرية على اصولها

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد