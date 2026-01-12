شوبير يكشف تفاصيل موقف توروب من نجوم خط الوسط الأحمر

كشف الإعلامي احمد شوبير رغبة مدرب توروب مدرب الاهي في استمرار مروان عطية واليوديانج في خط وسط الفريق

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" شوبير ''توروب أخبر إدارة الأهلي أنه لا يمكنه الاستغناء عن أليو ديانج هو ومروان عطية، وهو ما جعل المفاوضات مع ديانج تأخذ منحنى إيجابي خلال الأيام الأخيرة''".



ويحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.

وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.