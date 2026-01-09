قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توروب يعلن موقفه النهائي من ديانج

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة توروب في استمرار اليو ديانج حتي نهاية الموسم وعدم خروجه.


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" توروب مصمم على استمرار ديانج على الأقل لآخر الموسم وبالتالي الأقرب للخروج داري وجراديشار من أجل ضم لاعب أجنبي جديد، وأشرف داري يرفض الإعارة داخل مصر''.


يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.

وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.

شوبير اليو ديانج الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد