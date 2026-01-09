توروب يعلن موقفه النهائي من ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة توروب في استمرار اليو ديانج حتي نهاية الموسم وعدم خروجه.



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" توروب مصمم على استمرار ديانج على الأقل لآخر الموسم وبالتالي الأقرب للخروج داري وجراديشار من أجل ضم لاعب أجنبي جديد، وأشرف داري يرفض الإعارة داخل مصر''.



يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.

وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.