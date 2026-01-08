الأهلي يعرض جراديشار في صفقة مهاجم كردي

يحاول النادي الأهلي إجراء صفقة جديدة لدعم خط الهجوم بعد تراجع مستوى جراديشار ومحمد شريف.
وتجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.
ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.
وحصل النادي الأهلي على الضوء الأخضر من جانب الدانماركي ييس توروب لضم لاعب المنتخب الأولمبي العراقي مصطفي قابيل إلي صفوف المارد الأحمر فى ميركاتو الشتاء.
وأفادت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء طرحت عرضا بمقتضاه يتم انتقال السلوفيني نيتس جراديشارد مهاجم الشياطن الحمر فضلا عن مبلغ مالي نظيره انضمام مصطفي قابيل إلي القلعة الحمراء.