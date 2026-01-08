سيدات سلة الأهلي يواجه فريق الجزيرة في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم أمام فريق الجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة مركز شباب الجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 77-48 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.