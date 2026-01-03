سلة الأهلي يواصل تألقه في دوري السوبر بالجولة الرابعة

واصل فريق الاهلي للسيدات تألقه في منافسات دوري السوبر، بعدما اعتلى صدارة جدول الترتيب عقب انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الجولة الرابعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ودون تلقي أي خسارة.

وجاء فريق سبورتنج في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، إلا أنه حل خلف الأهلي بفارق النقاط المسجلة، بينما احتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، يليه الجزيرة في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وفي المركز الخامس تواجد فريق هليوبوليس برصيد 4 نقاط، متفوقًا على مصر للتأمين صاحب المركز السادس بفارق النقاط، بينما جاء الصيد في المركز السابع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع نيوجيزة الذي تذيل جدول الترتيب في المركز الثامن.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، في ظل تقارب المستوى الفني، ما يبشر بمراحل أكثر إثارة في الجولات المقبلة من دوري السوبر للسيدات.