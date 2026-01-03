قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلة الأهلي يواصل تألقه في دوري السوبر بالجولة الرابعة

سيدات الاهلي
يمنى عبد الظاهر

واصل فريق الاهلي للسيدات تألقه في منافسات دوري السوبر، بعدما اعتلى صدارة جدول الترتيب عقب انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الجولة الرابعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ودون تلقي أي خسارة.

وجاء فريق سبورتنج في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، إلا أنه حل خلف الأهلي بفارق النقاط المسجلة، بينما احتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، يليه الجزيرة في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وفي المركز الخامس تواجد فريق هليوبوليس برصيد 4 نقاط، متفوقًا على مصر للتأمين صاحب المركز السادس بفارق النقاط، بينما جاء الصيد في المركز السابع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع نيوجيزة الذي تذيل جدول الترتيب في المركز الثامن.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، في ظل تقارب المستوى الفني، ما يبشر بمراحل أكثر إثارة في الجولات المقبلة من دوري السوبر للسيدات.

فريق الاهلي الاهلي للسيدات دوري السوبر فريق سبورتنج الجزيرة مصر للتأمين

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

حنبعل المجبري

المجبري: مواجهة مالي لا تحتمل أخطاء وتونس أمام اختبار مصيري بـ أمم أفريقيا

لانس

لانس يكتسح تولوز بثلاثية ويؤمن صدارة الدوري الفرنسي

خيتافي

رايو فاليكانو يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

