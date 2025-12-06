فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه الزمالك بخمسة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت خماسية الأهلي بتوقيع نادين غازي على هدفين، وهدف لكل من لولو نصر ونور يوسف وأشرقت عادل، ليرفع الفريق رصيده بهذه النتيجة إلى 28 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، مسجلًا 62 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.