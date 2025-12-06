ولّع الدنيا.. أحمد شوبير يشيد بـ أداء أستون فيلا أمام أرسنال

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز أستون فيلا على حساب نظيره أرسنال، مشيدًا بأداء لاعبي الفريق.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أستون فيلا ولع الدنيا بفوزه القاتل على آرسنال، لو حصل بعد شوية والسيتي فاز هيقلل الفارق مع المدفعجية لنقطتين فقط”.

واختتم: “البريميرليج داخل على مرحلة مشتعلة جدًا ومليئة بالإثارة، هيعملها جوارديولا في الآخر ولا إيه”.

اقتنص أستون فيلا ثلاث نقاط فى الوقت القاتل أمام آرسنال ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد فيلا بارك فى الجولة الـ15، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز أستون فيلا إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، خلف آرسنال المتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.