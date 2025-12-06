قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

زمالك 2009 يهزم بتروجيت 3-2 في بطولة الجمهورية لكرة القدم

الزمالك مواليد 2009
الزمالك مواليد 2009
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك: أدهم محمد حسيب، وآدم محمد، وأحمد إبراهيم.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالهجوم المكثف منذ انطلاق اللقاء، وأتيحت عدة فرص، نجح خلالها أدهم محمد حسيب في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، واستمر الضغط الزملكاوي ولكن دون تسجيل أهداف أخرى، لينتهي الشوط الأول بالتقدم الأبيض بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى بتروجت، ونجح آدم محمد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم قام الفريق البترولي بتقليص النتيجة بتسجيل هدفه الأول، وبعدها بدأ الأبيض بالهجوم لينجح أحمد إبراهيم في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، وبعدها نجح الفريق الضيف في تسجيل الثاني من هجمة مرتدة، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية مقابل هدفين.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، عمرو عيسي محللًا للأداء، مصطفى يونس للتأهيل والإصابات، يوسف سيد مسئولاً للمهمات.

