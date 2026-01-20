قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
آية التيجي

خطفت الفنانة مي عز الدين أنظار جمهورها ومحبيها بإطلالة أنيقة ومميزة خلال احتفالها بعيد ميلادها، حيث شاركت متابعيها صورًا من أجواء الاحتفال مع زوجها التي غلب عليها الطابع الرومانسي والأنثوي، ما جعل إطلالتها تتصدر اهتمامات الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

وجاءت إطلالة مي عز الدين لتعكس ذوقها الراقي وبساطتها المعهودة، مع لمسة فخامة واضحة في اختيار الألوان والتفاصيل.

فستان أحمر يعكس الأنوثة والرقي

واختارت مي عز الدين فستانًا باللون الأحمر الداكن، وهو لون ارتبط دائمًا بالأناقة والأنوثة، وجاء الفستان بقصة ناعمة وراقية، بأكمام قصيرة أضفت لمسة كلاسيكية، وبقَصّة صدر بسيطة أبرزت جمال الإطلالة دون مبالغة، بتصميم واسع من الأسفل، ما منحها إطلالة أنثوية مريحة وأنيقة في الوقت نفسه.

وانسجم لون الفستان الأحمر بشكل واضح مع أجواء الاحتفال، خاصة مع ديكورات العيد التي غلب عليها نفس اللون.

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

مكياج ناعم يبرز جمال الملامح

واعتمدت مي عز الدين مكياجًا ناعمًا ومناسبًا للإطلالة، حيث ركزت على توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة طبيعية، واستخدمت ألوان هادئة للعيون أبرزت جمال ملامحها دون مبالغة
اختارت أحمر شفاه بدرجة قريبة من لون الفستان، ما منح الإطلالة انسجامًا واضحًا.

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

تسريحة شعر بسيطة وأنيقة

وجاءت تسريحة شعر مي عز الدين منسدلة على الكتفين مع فرق في منتصف الرأس بأسلوب بسيط أظهر نعومة الشعر وأبرز ملامح الوجه، وهي تسريحة تناسب أجواء الاحتفال وتعكس البساطة التي تفضلها الفنانة في أغلب إطلالاتها.

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

أجواء رومانسية تكمل الإطلالة

وظهرت مي عز الدين داخل غرفة زُينت بديكورات باللون الأحمر، من بالونات تحمل عبارة Happy Birthday، مع لمسات رومانسية أضافت دفئًا خاصًا للمشهد، ما جعل الصور تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.

ولاقَت صور عيد ميلاد مي عز الدين تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث أشاد المتابعون بجمال الإطلالة، واعتبر كثيرون أن الإطلالة تعكس حالة من النضج الفني والأناقة الهادئة التي تميز مي عز الدين في الفترة الأخيرة.

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
مي عز الدين إطلالة مي عز الدين عيد ميلاد مي عز الدين فستان مي عز الدين أخبار الفن إطلالات الفنانات مي عز الدين بالأحمر إطلالة عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

فتة كبدة الدجاج

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد