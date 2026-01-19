مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

يصادف اليوم 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت اليوم عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

وشاركت مى جمهورها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صوراً جديدة من احتفال زوجها بعيد ميلادها بطريقة رومانسية.

إطلالة مى عز الدين فى عيد ميلادها..

وظهرت مى عز الدين بفستان انيف ومميز باللون الاحمر الستان ، ومن ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

إطلالات مى عز الدين

وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وحصدت إطلالة مى عز الدين إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.



وتعد الفنانة مى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.