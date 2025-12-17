مي عز الدين تكشف سبب عدم إقامتها حفل زفاف

كشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور.

وقالت مي عز الدين في تصريحات تليفزيونية ان سبب عدم اقامة حفل زفاف يعود الي وفاة والدتها خلال الفترة الماضية، اما عن امكانية اقامته لاحقا تابعت : لا هو حلو أوى كده .

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.

وكانت قد أعلنت الفنانة مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها "قبل وبعد " بسبب ضيق الوقت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت مي عز الدين :" نظراً لضيق الوقت قررنا

أنا و القائمين عن العمل إنتاج و إخراج وتأليف

تأجيل مسلسل "قبل و بعد" علشان نعمله كويس و يأخذ وقته في التحضير و نقدم حاجة تليق بالمشاهد ".





