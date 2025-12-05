إطلالة كاجوال.. مى عز الدين تخطف الانظار برفقة زوجها فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة مى عز الدين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور عبر حسابها على موقع «إنستجرام».



وظهرت مى عز الدين رفقة زوجها بإطلالة كاجوال خطفت الأنظار وتفاعل الجمهور مع الصورة، موجهين لها رسائل التهنئة.

كانت مى عز الدين قد أعلنت مؤخرًا زواجها من أحمد تيمور، وهو شاب من خارج الوسط الفنى، ونشرت صورًا من كواليس عقد القران الذى أقيم فى أجواء عائلية بسيطة بحضور الأهل والمقرّبين فقط.

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.