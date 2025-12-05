وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي

شهدت حلقة برنامج دولة التلاوة إشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بالمتسابق محمد أحمد القلاجي، بعد متابعته لأحد المقاطع المنتشرة للمتسابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

العباءة الأزهرية

وقال الأزهري موجّهًا حديثه للمتسابق: “أمس شاهدت لك فيديو مكتوبًا عليه عملاق من عمالقة التلاوة، فاحتفظت به، ولاحظت فيك الشاب الحافظ، والمثقف، والمعتز بالعباءة الأزهرية، والعصفور الصغير المغرّد بالقرآن الكريم”.

وأضاف وزير الأوقاف أن محمد أحمد يملك موهبة واعدة في التلاوة مع حضور روحاني مميز، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تقديم هدية قيمة لمصر والعالم الإسلامي وهو الشيخ محمد القلاجي.

التلاوة والعلم الأزهري

وتأتي هذه الإشادة ضمن دعم وزارة الأوقاف للمواهب القرآنية الشابة وتشجيعها على الاستمرار في طريق التلاوة والعلم الأزهري.