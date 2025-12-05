قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي

محمد القلاجي
محمد القلاجي
محمد البدوي

شهدت حلقة برنامج دولة التلاوة إشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بالمتسابق محمد أحمد القلاجي، بعد متابعته لأحد المقاطع المنتشرة للمتسابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

العباءة الأزهرية

وقال الأزهري موجّهًا حديثه للمتسابق: “أمس شاهدت لك فيديو مكتوبًا عليه عملاق من عمالقة التلاوة، فاحتفظت به، ولاحظت فيك الشاب الحافظ، والمثقف، والمعتز بالعباءة الأزهرية، والعصفور الصغير المغرّد بالقرآن الكريم”.

وأضاف وزير الأوقاف أن محمد أحمد يملك موهبة واعدة في التلاوة مع حضور روحاني مميز، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تقديم هدية قيمة لمصر والعالم الإسلامي وهو الشيخ محمد القلاجي.

التلاوة والعلم الأزهري

وتأتي هذه الإشادة ضمن دعم وزارة الأوقاف للمواهب القرآنية الشابة وتشجيعها على الاستمرار في طريق التلاوة والعلم الأزهري.

