تحرك برلماني لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. تفاصيل
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى حسني لمتسابق بدولة التلاوة: أعدت نوع قراءة كاد يختفي في جيلي

مصطفى حسني
مصطفى حسني

علّق الداعية مصطفى حسني على تلاوة المتسابق رضا محمد رضا، الشهير ببلال، خلال الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة قائلاً: “إن قراءتك أعادت إلى أذهاننا نوعًا من التلاوة كاد يختفي في جيلي، وهو استحضار عبادة الدعاء للوطن. فكثير من الناس لا يدركون أن الدعاء للوطن عبادة مثل الدعاء للنفس ولأهل البيت فمِلّة سيدنا إبراهيم تتضمّن دعاءً للوطن وطلبًا للأمان، لأن الحضارة لا تقوم إلا على الأمان وأتمنى أن تستعيد الأجيال القادمة هذه العبادة التي أوشكت على الاندثار في كثير من الأوساط”.

اكتشاف المواهب الجديدة

وتذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلى صعيد متصل؛ علق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بالشيخ بلال خلال الحلقة السابعة من دولة التلاوة، قائلا: “سعيد بيك تلاوتك حسنة ورائعة، ودعوت والدتك التى تقول ربنا يحبب فيك طوب الأرض تعنى أن ربنا يجعلك ود ومحبة عند كل إنسان حتى الجماد، وإن شاء الله الدعوة تتحقق وتشوف ثمرتها فى الدنيا والآخرة ونسعد بيك كشمس من شموس التلاوة بإذن الله”.

مصطفى حسني الداعية مصطفى حسني رضا محمد رضا التلاوة

