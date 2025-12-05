مصطفى حسني لمتسابق بدولة التلاوة: أعدت نوع قراءة كاد يختفي في جيلي

علّق الداعية مصطفى حسني على تلاوة المتسابق رضا محمد رضا، الشهير ببلال، خلال الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة قائلاً: “إن قراءتك أعادت إلى أذهاننا نوعًا من التلاوة كاد يختفي في جيلي، وهو استحضار عبادة الدعاء للوطن. فكثير من الناس لا يدركون أن الدعاء للوطن عبادة مثل الدعاء للنفس ولأهل البيت فمِلّة سيدنا إبراهيم تتضمّن دعاءً للوطن وطلبًا للأمان، لأن الحضارة لا تقوم إلا على الأمان وأتمنى أن تستعيد الأجيال القادمة هذه العبادة التي أوشكت على الاندثار في كثير من الأوساط”.

اكتشاف المواهب الجديدة

وتذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلى صعيد متصل؛ علق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بالشيخ بلال خلال الحلقة السابعة من دولة التلاوة، قائلا: “سعيد بيك تلاوتك حسنة ورائعة، ودعوت والدتك التى تقول ربنا يحبب فيك طوب الأرض تعنى أن ربنا يجعلك ود ومحبة عند كل إنسان حتى الجماد، وإن شاء الله الدعوة تتحقق وتشوف ثمرتها فى الدنيا والآخرة ونسعد بيك كشمس من شموس التلاوة بإذن الله”.