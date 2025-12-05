هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

أجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.

أسعار الذهب

أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات.