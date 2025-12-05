قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب خلال ساعات من منتصف تداولات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 في محلات الصاغة.

انخفاض طفيف

فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب في المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر للتذبذب مرة أخري بعد يومين من ارتفاع محدود في قيمته حيث سجل زيادة طفيفة بلغت 30 جنيها في الجرام الواحد من اغلاق تعاملات مساء أمس وحتي منتصف تداولات اليوم.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

وسط حالة من الترقب يستمر تذبذب الذهب في الصاغة المصرية ليستمر عمليات التراجع منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية حيث فقد ما لا يقل عن 550 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6394 جنيها للبيع و6440 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و5635 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 4795 جنيها للبيع و4830 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3730 جنيها للبيع و3756 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو  4216 دولارا للبيع و4217 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب نحو 44.76 ألف جنيه للبيع و45.08 ألف جنيه للشراء.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

