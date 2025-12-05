تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

انخفض سعر الذهب خلال ساعات من منتصف تداولات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 في محلات الصاغة.

انخفاض طفيف

فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب في المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر للتذبذب مرة أخري بعد يومين من ارتفاع محدود في قيمته حيث سجل زيادة طفيفة بلغت 30 جنيها في الجرام الواحد من اغلاق تعاملات مساء أمس وحتي منتصف تداولات اليوم.

وسط حالة من الترقب يستمر تذبذب الذهب في الصاغة المصرية ليستمر عمليات التراجع منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية حيث فقد ما لا يقل عن 550 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6394 جنيها للبيع و6440 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5595 جنيها للبيع و5635 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 4795 جنيها للبيع و4830 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3730 جنيها للبيع و3756 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولارا للبيع و4217 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب نحو 44.76 ألف جنيه للبيع و45.08 ألف جنيه للشراء.