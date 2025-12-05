قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة كأس العالم 2026 .. المكسيك وكندا والولايات المتحدة تتصدر
إلكترونيًا.. خطوات إضافة الزوجة والمواليد الجدد على بطاقة التموين
أول تعليق لـ الدعم السريع على حادث معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب

ترامب
ترامب
حمزة شعيب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، مؤكدًا أنه يعتبره "أعظم لاعب في تاريخ اللعبة"، وأنه كان يتابع مبارياته بشغف كبير منذ شبابه.

وقال ترامب في تصريحاته خلال قرعة كأس العالم، إن بيليه لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل "ظاهرة كروية ألهمت العالم، وصنع مكانة خاصة لكرة القدم في قلوب الملايين".

وأهدي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانو إنفانتينو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة فيفا للسلام على هامش مراسم قرعة كأس العالم 2026.

وجاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

مونديال جديد 

تتميز نسخة 2026 من كأس العالم بكونها الأولى التي تُقام في ثلاث دول مجتمعة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، كما أنها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في خارطة المنافسات الدولية.

سبعة منتخبات عربية في النهائيات والعراق يترقب

شهدت التصفيات تأهلًا عربيًا لافتًا، تمثل في وصول السعودية والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب إلى النهائيات، بينما يستعد المنتخب العراقي لخوض الملحق العالمي في مارس المقبل، على أمل انتزاع المقعد العربي الثامن.

آلية توزيع المنتخبات في القرعة

تُقسَّم المنتخبات الـ48 المشاركة إلى أربعة مستويات، يحتوي كل مستوى على 12 منتخبًا، ويشترط "فيفا" أن تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، مع استبعاد تكرار منتخبات من القارة نفسها داخل المجموعة، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبًا، مما يسمح بوجود منتخبين أوروبيين في المجموعة الواحدة.

ويشمل المستوى الأول المنتخبات الثلاثة المضيفة، إضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر 2025، بينما تتوزع بقية المنتخبات على المستويات الأخرى، ويضم المستوى الرابع المنتخبات الصاعدة من الملحقين الأوروبي والعالمي.

ولمزيد من التوازن، وضع "فيفا" إسبانيا والأرجنتين في مسارين مختلفين حتى نصف النهائي، بحيث لا يتواجه المنتخبان الأعلى تصنيفًا قبل المباراة النهائية.

التصنيفات الرسمية للقرعة

المستوى الأول:

أمريكا – المكسيك – كندا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

المستوى الثاني:

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث:

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع:

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – الفائز بملحق أوروبا A – الفائز بملحق أوروبا B – الفائز بملحق أوروبا C – الفائز بملحق أوروبا D – الفائز بالملحق العالمي 1 – الفائز بالملحق العالمي 2.

ترامب بليه قرعة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

انقطاع مياه

انقطاع المياه عن بعض المناطق في العجمى بالإسكندرية

جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة

عودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد