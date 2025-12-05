تدريبات بدنية وخططية في مران الزمالك قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على الجوانب الفنية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر .

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية في بداية المران، تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر