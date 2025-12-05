قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
تجبر ما وقعت فيه من ذنوب.. خطيب المسجد الحرام: هذه أعظم الأعمال وأسهلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء المُتقدمين لشغل الوظائف المُعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب -والبالغ عددهم (٢٤) متقدمًا، ومن بين الأسماء الذين تقدموا «مينا خلف جاد الله سرجة»، وتساءل البعض عن إمكانية عمل غير المسلم في وزارة الأوقاف.
 

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الأصل والطبيعي والمُعتاد أن تعلن وزارة الأوقاف إجراءات التقديم لشغل الوظائف بشفافية تامة وفق ضوابط الإعلان الداخلي، مع توضيح مُتطلبات التقديم ومعايير الاختيار وغيرها من الإجراءات. 

وقال «رسلان» في تصريح له: إنه «عندما يُنشر الإعلان، يكون التقدم له إلكترونيًا ويصبح -بطبيعة الحال وبحكم النشر الإلكتروني- متاحًا لكل من يقدم؛ من داخل الوزارة ومن خارجها، ويلي ذلك حصر دقيق بأعداد المتقدمين وأسمائهم؛ ويصدر لهم -جميعًا- إعلان تالٍ لبيان الخطوات التالية، وعلى رأسها استصدار وتقديم «بيان حالة وظيفية حديث» من المديرية التي يتبعونها، وتكون هذه أولى خطوات استبعاد غير الموظفين بالوزارة وحتى وإن كانوا قد تقدموا وسجلوا على الرابط الإلكتروني المعلن للتقدم.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ضوابط الإعلان الداخلي، قائلاً: فالإعلان الداخلي من صلاحيات الوزارة، أما الإعلانات العامة فيختص بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشدد على أن وزارة الأوقاف مؤمنة بأن المواطنين جميعًا سواسية في الحقوق والواجبات؛ والحكَم هنا هو المعايير المهنية لشغل الوظيفة ومتطلباتها والأدوار والمسئوليات المترتبة على شغلها.

البيان الرسمي لوزارة الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، أعلنت العاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب -والبالغ عددهم (٢٤) متقدمًا ممن قاموا بالتقديم عبر الرابط المعلن- أنه قد تحدد موعد اختبار إجادة الحاسب الآلي والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٥م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأهابت الوزارة بجميع المتقدمين،الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

-بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل الحالية، شاملًا تقارير الكفاية والجزاءات.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.

ونشرت كشف أسماء المتقدمين كالآتي:

1. هند مصطفى محمد
2. مصطفى جمال الدين أحمد
3. حسن سعد حسن سعد منصور
4. مجدي سيد محمد السيد
5. إبراهيم محمد رفعت أحمد
6. أمين أبو العلمين محمد أمين
7. مينا خلف جاد الله سرجة
8. مجدي حمدي أحمد محمد
9. عمرو محمد محمد موسى
10. محمد سند عطوة محمد
11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله
12. خالد عبد المطلب أحمد
13. أحمد محمد أنور محمد حسن
14. محمود أحمد محمود عطا الله
15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم
16. مليجي حسن السيد محمد
17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان
18. محمد إبراهيم عبده رمضان
19. أحمد إبراهيم أحمد علي
20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله
21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي
22. أحمد علي السيد علي
23. علي محمد عبد الرحمن عطا
24. عادل عفيفي أبو العلا
 

الأوقاف وزارة الأوقاف تعيين مسيحي مسيحي الأوقاف وزاره الاوقاف أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف

