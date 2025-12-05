قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
ديني

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله ﷻ بافتتاح (١٤) مسجدًا اليوم الجمعة ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (٩) مساجد، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٣٨) مسجدًا من بينها (٢٥٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٨١) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٢٧) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٢٨٢ مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد جنيدي بقرية ٧ – مركز إدكو، والمسجد الكبير بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية – مركز أبو المطامير.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد صالح مفتاح الحنبولي بقرية الغرق – مركز إطسا، ومسجد الرحمن بعزبة الشاعت بقرية فانوس – مركز طامية.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد آل عرابي بقرية الدقونة بالقرعان – مركز جرجا.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب بنصر النوبة – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد الزيات بقرية ساحل دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عفان بقرية نجريج – مركز بسيون.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد مبارك بقرية عرب بني صالح – مركز أطفيح.

وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة – مركز الفشن.

وفي محافظة المنيا:
تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية منشأة دعبس – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الإسماعيلية:
تم صيانة وتطوير مسجد الصحابة بعزبة أبو منصور – مركز أبو صوير.

وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد الحمامصة بقرية العشي – مركز الزينية.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية إبشان – مركز بيلا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله ﷻ وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت  الله ﷻماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

