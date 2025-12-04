"احترام الكبير وتوقيره"..ندوة لأوقاف المنيا ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

نظّمت مديرية أوقاف المنيا ندوة علمية بمدرسة الثانوية العامة بنين بمطاي، تحت عنوان: "احترام الكبير وتوقيره"، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر القيم الأخلاقية وترسيخ السلوك القويم بين طلاب المدارس، ضمن فعاليات مبادرة "صحّح مفاهيمك".

وقد قدّم الندوة الشيخ رجب خلف صابر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث تناول خلال كلمته مكانة احترام الكبير في الشريعة الإسلامية، وما يمثّله هذا الخُلُق من قيمة إنسانية ونبوية أصيلة تُعزّز روح الرحمة والتآلف داخل المجتمع.

وأكد فضيلته أهمية ترسيخ هذه القيم في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن احترام الكبار يعكس تربية سليمة، ويُسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الإسهام الإيجابي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يُعزّز الروابط الإنسانية ويقوّي النسيج المجتمعي.

وتأتي هذه الندوة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور عمر خليفة محمد، مدير مديرية أوقاف المنيا، في إطار خطة الوزارة لتكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية الموجهة للشباب والطلاب، بما يُسهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح والقيم الأخلاقية السامية.