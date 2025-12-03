وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة

نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة – أحد رموز العطاء والوطنية الصادقة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عمرٍ مبارك قضته في الخير والإحسان وخدمة وطنها؛ فهنيئًا لها ما قدمت من قدوة وما ادّخرت من عمل.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له: كانت الفقيدة الحاجة سبيلة علي نموذجًا منيرًا للمرأة المصرية الأصيلة التي تجود بما تملك في سبيل وطنها، فقد بادرت بالتبرع بكامل ثروتها ومصاغها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر"، في موقف سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن، كاشفًا عن روح الإيثار والولاء، وصادق الانتماء.

وتقدّم وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة الحاجة سبيلة علي وأهلها وإلى شعب مصر العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته من عطاء في ميزان حسناتها.

وفاة الحاجة سبيلة

أعلن جلال رسلان، نجل الحاجة سبيله علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك بعد سنوات من تبرعها بثروتها كاملة لصالح صندوق "تحيا مصر"، واستقبالها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تشييع جنازة الحاجة سبيلة غدا

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بقرية ميت العامل مركز أجا.

وبحسب اسرتها ،سيتم إقامة صلاة الجنازة عليها عقب صلاة ظهر غدا الخميس، ثم تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

الحاجة سبيلة

صندوق تحيا مصر تنعي الحاجة سبيلة

وبعد وفاتها، نعى صندوق تحيا مصر بخالص الأسى رحيل الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، مشددًا على أنها جسدت نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية، بما حملته من قيم الرحمة والعطاء والتراحم.

وأشار الصندوق إلى أن مسيرتها الإنسانية ستظل شاهدًا على إخلاصها للوطن، وما قدمته من تضحيات كان لها بالغ الأثر في دعم المبادرات المجتمعية.

وأكد الصندوق اعتزازه الكبير بمساهمتها الثمينة ودورها الإنساني الذي ترك بصمة طيبة، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرتها، وداعيًا الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، ويجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، ويسكنها فسيح جناته.

الحاجة سبيلة تتبرع بذهبها لمصر

في 22 مارس 2017، التقت الحاجة سبيلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة، وسلمته تبرعها بنفسها، في ليلة الاحتفال بعيد الأم.

السيسي يكرم الحاجة سبيلة

وبعد موقفها ، كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية بمقر رئاسة الجمهورية، واعتبرها الجميع مثالًا للمرأة المصرية وأطلقوا عليها لقب «أيقونة العطاء».

الحاجة سبيلة والسيسي

من هي الحاجة سبيلة؟

الحاجة سبيلة عجيزة، من قرية ميت العامل بمحافظة الدقهلية، توفيت عن عمر ناهز 76 عامًا.

نشأت في أسرة بسيطة، واعتمدت مع زوجها على تجارة صغيرة لبناء مستقبل لأولادهما.

الحاجة سبيلة لديها 5 أبناء ذكور وابنتين، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحفاد.

أبناؤها في وظائف متعددة، من بينهم عامل في الميكنة الزراعية، ومهندس زراعي، وموظف حكومي، وآخر يعمل في التجارة.



