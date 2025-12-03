قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

وفاة طفل في حمام السباحة.. اعرف مراحل الغرق الستة قبل الموت

وفاة طفل حمام السباحة
وفاة طفل حمام السباحة
اسماء محمد

أثارت واقعة وفاة طفل في حمام السباحة حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

توفي الطفل يوسف محمد لاعب نادى الزهور أثناء بطولة السباحة على مستوى الجمهورية.

 حيث بدأ يغيب عن الوعى ونفسه ينقطع بعد أن سقط أسفل حمام السباحة دون أن يشعر به أحد حتى نزلت مجموعة أخرى لخوض المسابقة ورأه أحد اللاعبين وتم نقله للمستشفى لكنه مات.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك جميع حالات الوفاة غرقًا تتبع نفس العملية التي تؤدي إلى السكتة القلبية وتتكون هذه العملية من ست مراحل.

مراحل الغرق

النضال من أجل إبقاء مجرى الهواء خاليًا من الماء

ستكون غريزتك الأولى هي الذعر. ستحاول السباحة، لكن الإرهاق سيسيطر عليك، وستتعب عضلاتك. ستصبح أكثر استقامة في الماء، وستبدأ بالدوس بدلًا من السباحة. قد تغوص تحت الماء مرارًا وتكرارًا ثم تعود. في النهاية، ستبدأ بصعوبة في إبقاء مجرى الهواء خاليًا من الماء. قد تستمر هذه المرحلة من 30 إلى 60 ثانية.

الغمر الأولي وحبس النفس

بعد الغوص، ستحاول حبس أنفاسك. يعتمد وقت حبس أنفاسك (BHT) على عدة عوامل، منها درجة حرارة الماء، ونوع الملابس التي ترتديها، ومدى نشاطك البدني. إذا كنت في ماء دافئ، فقد تتمكن من حبس أنفاسك لمدة تصل إلى دقيقة واحدة أما في الماء البارد، فسيكون وقت حبس أنفاسك أقصر بكثير، ستصل إلى نقطة الانهيار وتلهث لالتقاط أنفاسك.

شفط الماء

عندما تلهث لالتقاط أنفاسك، ستستنشق الماء وقد تبتلع بعض الماء، ولكن مع توجيه ردود أفعالك للتنفس، قد يدخل الماء أيضًا إلى رئتيك ( الشفط ) و إذا استنشقت الماء، فقد تشعر بألم وحرقان في رئتيك.

 إذا لم تستنشقه، فقد لا تشعر بأي ألم، بعد 30 إلى 60 ثانية، سيتلاشى أي شعور بالذعر أو الألم ليحل محله شعور بالسلام والهدوء.

الوقت المستغرق للوصول إلى اللاوعي

مع مرور الوقت، سيؤدي تراكم الماء في مجرى الهواء إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ( نقص تأكسج الدم ) و لن يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى تدهور وظائفه وفقدان الوعي ويعتمد الوقت الذي يستغرقه فقدان الوعي على مخزون الأكسجين المتاح لديك ومدى سرعة جسمك في استخدام هذه الاحتياطيات.

الوقت المستغرق للتوقف القلبي التنفسي

بعد فقدان الوعي، سينخفض ضغط دمك بسرعة و قد يتوقف تنفسك، أو قد تصبح أنفاسك غير منتظمة وسيصل ضغط دمك في النهاية إلى الصفر و قد يستمر جسمك في الاختناق بحثًا عن الهواء أثناء دخولك في حالة سكتة قلبية ويُصاب معظم الناس بسكتة قلبية في غضون خمس دقائق من النزول تحت الماء.

الموت

مع كل درجة مئوية واحدة (١.٨ درجة فهرنهايت)، تنخفض درجة حرارة جسمك، وينخفض نشاط دماغك، واستهلاكك للطاقة، وحاجتك للأكسجين بنسبة ٦٪ إلى ٧٪. وتنخفض هذه النسبة بشكل حاد عندما تصل درجة حرارة دماغك إلى ٢٢ درجة مئوية (٧١.٦ درجة فهرنهايت) كلما أُخرجت من الماء وبدأت أجهزة الإنعاش الأساسية.

