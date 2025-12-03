بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية.. محمد منير وإيهاب عبدالواحد يحتفلان بنجاح أغنية «ضي» |صور

نشر الملحن إيهاب عبد الواحد على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تجمعه بالنجم الكبير "محمد منير" وهما يحتفلان من خلالها بنجاح أغنية فيلم "ضي" تزامنًا مع بدء عرض الفيلم على إحدى المنصات وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال عرضه بدور العرض، وتزامنًا مع تسجيله لأغنية "مكاني" أغنية افتتاح كأس العرب، وظهر خلال الفيديو النجم محمد منير داخل الاستوديو وهو يعيد غناء الأغنية مع فريقه وبتواجد الملحن إيهاب عبد الواحد.



فيلم ضي – سيرة أهل الضي يتناول قصة شاب مراهق نوبي يبلغ من العمر 11 عامًا، ولكنه يعاني من البرص (الألبينيوم)، وهي حالة وراثية نادرة تُعرف باسم عدو الشمس، ويقدم الفيلم نموذجا لصراعات العائلات وكيفية مواجهة هذا الشاب لمصيره وبحثه عن موهبته في ظل هذه المشكلات من أجل تحقيق حلمه للالتحاق بأحد برامج اكتشاف المواهب إذ يتمتع بصوت عذب ويرغب بالغناء.

- فيلم «ضي – سيرة أهل الضي» يضم لأول مرة 11 نجما من ضيوف الشرف بأدوار محورية قوية من بينهم الكينج محمد منير الذى يعود للسينما من خلاله بعد غياب 20 عاما، إلي جانب أحمد حلمي، محمد ممدوح، وآخرين.



وفيلم ضي سيرة أهل الضي شارك في عدة مهرجانات دولية قبل عرضه بدور العرض السينمائية من بينهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مهرجان برلين.

ويشارك في بطولة فيلم ضي سيرة أهل الضي، كل من بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وآخرين إلي جانب ضيوف الشرف، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.



