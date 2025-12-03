ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التنسيق لفتح معبر رفح الأيام المقبلة للخروج من غزة، قائلًا: "هذا ما تعودناه من الجانب الإسرائيلي، سواء الجانب الرسمي أو ما يُسرّب من الجانب الرسمي سواء السياسي أو العسكري لوسائل الإعلام الإسرائيلية بادعاءات كل مرة تطرح شيئاً لا أساس له في الواقع".

وأضاف "رشوان"، في لقاء عبر تطبيق "zoom"، لبرنامج "ستوديو إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى الادعاء الأخير بأن هناك تنسيقًا بين مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح من جانب واحد فقط وهو من جانب غزة لكي يرحل سكان غزة إلى الجانب المصري ولا يعودوا، فإن مصر ملتزمة بعكسه تمامًا في خطة الرئيس ترامب التي وقعت عليها إسرائيل أيضاً، كما أنه موقف مصري واضح منذ البداية".

وأوضح، أنه بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان هناك مئات من العالقين من الأشقاء الفلسطينيين في مصر، مصر فتحت لهم معبر رفح لكي يعودوا إلى غزة (من كان يريد منهم ذلك طبعًا).

وواصل، أنّ مصر فتحت المعبر لمن يريد أن يدخل إلى مصر لأسباب إنسانية أو صحية أو دراسية أو غيرها، مشددا، على أنّ فتح المعبر الآن ليس مجرد قرار إسرائيلي.