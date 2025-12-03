متحدث وزارة الرياضة: هناك مسار للتحقيق في وفاة يوسف محمد وحقه هيرجع.. فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل مسار التحقيقات في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد، خلال بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مؤكدًا معاقبة من يثبت تورطه بالإهمال والتقصير في الواقعة.



وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل»، عبر قناة «صدى البلد»، «فقدنا واحدًا من أبنائنا ومن أبطالنا الواعدين.. يوسف محمد كان يحقق ميداليات وبطولات وهو من الأبطال الواعدين في رياضة السباحة، والذين كنا نُعوّل عليهم في المستقبل، ونحن في حالة حزن شديدة منذ يوم أمس على وفاته».

وأضاف الشاذلي: «هناك مساران متوازيان للتحقيق في ملابسات وفاة يوسف محمد.. المسار الأول هو قرار وزير الشباب والرياضة الذي تم توقيعه بإحالة الواقعة برمتها وكل تفاصيلها بالمنقذين والمدربين وكل مفردات منظومة السباحة في مصر إلى النيابة العامة، وبالفعل النيابية العامة تحركت وتفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات الفورية مع الناس».

وتابع قائلًا: «هناك مسار ثانٍ للتحقيق من قبل وزارة الرياضة وتتعلق بالشبهات الإدارية وليست الجنائية في الواقعة».

وأشار إلى أن هناك اشتراطات لتنظيم السبق يتعلق بعدد المنقذين وعدد المسعفين وسيارة الإسعاف المجهزة، لافتةً إلى أنه كان هناك اتصال بين وزير الرياضة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية الذي تحدث عن تفاصيل محاولة إنقاذ اللاعب وعملية إنعاش قلبه لأربع مرات دون جدوى.

وشدد متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «أطمأن والد ووالدة يوسف أن حقه هيرجع».

وأكد متحدث وزارة الرياضة أن كل من يثبت تورطه في عدم تطبيق اللائحة الطبية واشتراطات الإنقاذ أثناء السبق وتنظيم البطولة سيتم معاقبته.





