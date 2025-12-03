الغرفة المركزية لـ«الجبهة الوطنية» تختتم متابعة أعمال اليوم الأول لانتخابات الـ19 دائرة المُلغاة

اختتمت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع غلق باب التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، بجانب جولة الإعادة في لجنة اطسا بالفيوم.

وشهدت الغرفة حضورًا لافتًا من قيادات الحزب، إذ تفقد السيد القصير، الأمين العام للحزب، أعمالها على مدار اليوم، كما شارك كلا من أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية، النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب.

وحرصت الغرفة المركزية على الإطلاع على آخر المستجدات بسير العملية الانتخابية في المحافظات المختلفة عبر قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة، بما يتيح رصد أي معوقات محتملة قد تؤثر على سير التصويت وإبلاغها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.

كما تابع قيادات الحزب، التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات، والخاصة بحجم الإقبال أمام اللجان، ومدى انتظام العملية الانتخابية، من خلال اجتماعات عبر تقنية “زووم” للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي وتقييم معدلات المشاركة منذ الساعات الأولى حتى الآن.

وأكد حزب الجبهة الوطنية، خلال متابعته المستمرة مع أماناته بالمحافظات، أهمية الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في إطار من الشفافية والتنافس الشريف واحترام إرادة الناخبين.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته لجموع المواطنين للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها السبيل الأول لتجسيد إرادة الشعب وبناء حياة نيابية تعكس وعيه، وتسهم في تشكيل برلمان قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وصون مقدرات الوطن.