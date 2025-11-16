محمود شعراوي: حزب الجبهة الوطنية صنع حراكًا كبيرًا خلال 8 أشهر

أعرب اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الجماهيري للحزب الذي عقد اليوم، مؤكدًا أن الجبهة الوطنية استطاعت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثمانية أشهر أن تُحدث حراكًا سياسيًا كبيرًا وملموسًا على مستوى الشارع.

وقال شعراوي في كلمته أمام الحضور بالمؤتمر: "سعيد جدًا بوجودي معكم اليوم.. إحنا حزب تأسس من فترة قصيرة، لكن قدر يحقق انتشارًا وتفاعلًا واضحًا، وده ظهر في فترة الانتخابات وتواجد المواطنين ودعمهم."

وأوضح أن الحزب يضم كوادر متنوعة، بعضها ممثل بالفعل داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر أسهمت في وضع الأطر التي يتحرك من خلالها الحزب في المرحلة الراهنة.

وأضاف: "مش هقول في فرق بين القوائم والفردي.. كلنا تحت سقف واحد، وبأكد دعمي لكل أعضاء الحزب، وكذلك الأحزاب المشاركة ضمن القائمة الوطنية."

وأكد نائب رئيس الحزب أن ما يتم الحديث عنه اليوم يجب أن يتحول إلى أفعال خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لازم نكون إيد واحدة، ولازم ننزل للصناديق.. ده واجب وحق لكل مواطن، وإنكم تختاروا النائب اللي يمثلكم هو أساس العملية الديمقراطية."