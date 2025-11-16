برلماني: خفض معدل البطالة لـ 6.4٪ يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تسجيل معدل البطالة 6.4 ٪ خلال الربع الثالث من 2025 يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة بشأن حرصها على استقرار سوق العمل واتخاذ قرارات تنموية مدروسة تدعم الشباب وتفتح مجالات جديدة للتوظيف.



المشروعات القومية وراء استقرار سوق العمل





وأشار" يحيي" في تصريح " صدى البلد" إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة ، ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، لاسيما مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المدن الجديدة، التي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.



ويشار إلى أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 16 /11 /2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بزيادة 0.3٪ عن الربع السابق.