احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الخميس بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في غرب إيران.

المظاهرات في إيران

وبدأت المظاهرات في إيران الأحد الماضي، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذكرت وكالة "فارس" أن المتظاهرين رشقوا مبانٍ رسمية، من بينها مقر المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء وعدد من البنوك، ما تسبب في أضرار مادية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية، أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى وقوع إصابات، وتعرض الأبنية "لأضرار بالغة" كما أفادت باعتقال عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم "يقودون الحركة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل عنصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة كوهدشت غرب إيران، مشيرة إلى أنه كان يدافع عن النظام العام لدى مهاجمته من قبل "مثيري شغب".