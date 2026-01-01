قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

السفير التركي بالقاهرة
السفير التركي بالقاهرة
ناصر السيد

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، يوم الخميس أن عام 2026 هو عام حاسم بشأن قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

السفارة التركية بالقاهرة تستضيف الجالية الفلسطينية

وجاءت كلمة السفير شن، خلال فعالية تضامنية بعنوان "لقاء مع الفلسطينيين"، نظمتها سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، في الأول من يناير أول أيام العام الجديد 2026، بالتعاون مع سفارة فلسطين في القاهرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية لحقوق الإنسان والحريات (IHH).

وخلال الفعالية، استضافت السفارة 200 عائلة فلسطينية، حيث تم تقديم مساعدات غذائية دعم مادي لهم كما حضر البرنامج ما يقرب من 100 صحفي و انفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي وفنان مصري وفلسطيني. 

وبحسب البيان الصادر من السفارة التركية بالقاهرة، بدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الطفل عمر علي، إهداءً لأرواح الشهداء والجرحى في غزة. 

عام حاسم لقطاع غزة

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، على وقوف تركيا إلى جانب الضحايا الفلسطينيين في عام 2026، وهو عام حاسم لغزة وما بعده؛ كما أشار إلى رغبتهم في إظهار دعمهم بشكل ملموس من خلال لقاء أهالي غزة في أول أيام عام 2026. 

وذكّر السفير شن الحضور بأن تركيا، إلى جانب مصر والولايات المتحدة وقطر، لعبت دورًا أصيل في خطة السلام الموقعة في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025، وأكد استمرار الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في غزة.

كما أكد السفير شن أنه في اليوم الأول من العام الجديد، شارك ما يقرب من 520 ألف شخص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وبيروقراطيون وسياسيون وشخصيات بارزة من مجتمع الثقافة والفنون، في مسيرة تضامنية على جسر غلطة في إسطنبول للفت الانتباه إلى المجزرة في فلسطين.

وأكد السفير شن أن تركيا تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية من أجل رفاهية وسلامة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وصول سفينة المساعدات التاسعة عشرة مؤخرًا إلى ميناء العريش وتفريغ حمولتها. 

وأشار إلى استضافة السفارة لنحو 1500 فلسطيني من غزة حتى الآن في إطار أنشطة التضامن والمساعدة؛ وأن الدعم المادي والمعنوي، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمساعدة في دفع الإيجار، سيستمر بالتعاون مع المؤسسات الرسمية التركية والمصرية ومنظمات المجتمع المدني مؤكدا ان تركيا لن تتخلي عن تحمل المسؤولية.

وفي هذا السياق  قال السفير شن أن مسؤولو مؤسسة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي إحدى الجهات المعنية بالحدث، بشكل خاص مستعدين لتقديم المساعدة الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم ويحتاجون إلى أجهزة تقويم العظام والأطراف الصناعية.

 كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.

وصرح شن بأن وزير الصحة التركي، البروفيسور الدكتور كمال ميميش أوغلو، زار القاهرة قبل أيام بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأنه خلال هذه الزيارة تفقد مستشفى معهد ناصر، حيث يتلقى المصابين الفلسطينيون والمرضى العلاج، وأبدى اهتماماً بالغاً بهم. 

وأضاف شن أن الوزير ميميش أوغلو أكد التزام تركيا بمواصلة تقديم مساعداتها الطبية لفلسطين، وخاصة داخل قطاع غزة.

السفير التركي بالقاهرة عام حاسم بشأن قطاع غزة صالح موتلو شن عدوان إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أميت ساعر

أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد