السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، يوم الخميس أن عام 2026 هو عام حاسم بشأن قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

السفارة التركية بالقاهرة تستضيف الجالية الفلسطينية

وجاءت كلمة السفير شن، خلال فعالية تضامنية بعنوان "لقاء مع الفلسطينيين"، نظمتها سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، في الأول من يناير أول أيام العام الجديد 2026، بالتعاون مع سفارة فلسطين في القاهرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية لحقوق الإنسان والحريات (IHH).

وخلال الفعالية، استضافت السفارة 200 عائلة فلسطينية، حيث تم تقديم مساعدات غذائية دعم مادي لهم كما حضر البرنامج ما يقرب من 100 صحفي و انفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي وفنان مصري وفلسطيني.

وبحسب البيان الصادر من السفارة التركية بالقاهرة، بدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الطفل عمر علي، إهداءً لأرواح الشهداء والجرحى في غزة.

عام حاسم لقطاع غزة

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، على وقوف تركيا إلى جانب الضحايا الفلسطينيين في عام 2026، وهو عام حاسم لغزة وما بعده؛ كما أشار إلى رغبتهم في إظهار دعمهم بشكل ملموس من خلال لقاء أهالي غزة في أول أيام عام 2026.

وذكّر السفير شن الحضور بأن تركيا، إلى جانب مصر والولايات المتحدة وقطر، لعبت دورًا أصيل في خطة السلام الموقعة في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025، وأكد استمرار الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في غزة.

كما أكد السفير شن أنه في اليوم الأول من العام الجديد، شارك ما يقرب من 520 ألف شخص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وبيروقراطيون وسياسيون وشخصيات بارزة من مجتمع الثقافة والفنون، في مسيرة تضامنية على جسر غلطة في إسطنبول للفت الانتباه إلى المجزرة في فلسطين.

وأكد السفير شن أن تركيا تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية من أجل رفاهية وسلامة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وصول سفينة المساعدات التاسعة عشرة مؤخرًا إلى ميناء العريش وتفريغ حمولتها.

وأشار إلى استضافة السفارة لنحو 1500 فلسطيني من غزة حتى الآن في إطار أنشطة التضامن والمساعدة؛ وأن الدعم المادي والمعنوي، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمساعدة في دفع الإيجار، سيستمر بالتعاون مع المؤسسات الرسمية التركية والمصرية ومنظمات المجتمع المدني مؤكدا ان تركيا لن تتخلي عن تحمل المسؤولية.

وفي هذا السياق قال السفير شن أن مسؤولو مؤسسة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي إحدى الجهات المعنية بالحدث، بشكل خاص مستعدين لتقديم المساعدة الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم ويحتاجون إلى أجهزة تقويم العظام والأطراف الصناعية.

كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.

وصرح شن بأن وزير الصحة التركي، البروفيسور الدكتور كمال ميميش أوغلو، زار القاهرة قبل أيام بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأنه خلال هذه الزيارة تفقد مستشفى معهد ناصر، حيث يتلقى المصابين الفلسطينيون والمرضى العلاج، وأبدى اهتماماً بالغاً بهم.

وأضاف شن أن الوزير ميميش أوغلو أكد التزام تركيا بمواصلة تقديم مساعداتها الطبية لفلسطين، وخاصة داخل قطاع غزة.