أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

توفى ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية بمرض السرطان، عن عمر 47 عاما، وكان يترأس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية إبان هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي

ترأس الضابط الإسرائيلي أميت ساعر القسم منذ أواخر عام 2020، وشغل منصب كبير محللي الاستخبارات في إسرائيل لأكثر من ثلاث سنوات ويُعتبر من بين المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية الخلل الاستخباراتي الذي سمح بالهجوم الذي قادته حماس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس في نوفمبر 2023، حذر ساعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في وقت سابق من ذلك العام من أن التوتر الداخلي بشأن الإصلاح القضائي المزمع كان يشجع إيران وحزب الله وحماس على شن هجوم محتمل على إسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من التنبؤ بهجوم حماس.

بعد أن أشار إلى نيته الاستقالة بسبب الإخفاقات الاستخباراتية، استقال ساعر في أبريل 2024 لتلقي علاج فوري لورم دماغي خبيث.

وقبل توليه رئاسة إدارة أبحاث الاستخبارات العسكرية، كان سار ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية.