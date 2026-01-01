الإدارة الأمريكية تنهي عقود ملاعب الجولف العامة في واشنطن وسط تساؤلات بشأن المستقبل

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ألغت عقد الإيجار البالغة مدته 50 عامًا والذي كان يمنح جمعية “National Links Trust” غير الربحية الحق في إدارة ثلاثة ملاعب جولف عامة في واشنطن العاصمة، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل هذه المساحات الترفيهية العامة وسط جهود ترامب لوضع بصمته على منشآت المدينة.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إن إنهاء العقد جاء بسبب تقاعس الجمعية عن تنفيذ التحسينات الرأسمالية المطلوبة والبنود المتفق عليها في العقد.

الجمعية نددت بهذا القرار، ووصفت نفسها بأنها “مصدومة من هذا القرار”، مؤكدة أنها استثمرت أكثر من 8.5 مليون دولار في تحسين الملاعب وأن اللعب والإيرادات تضاعفا خلال فترة إدارتها.

حتى الآن، تستمر الجمعية في إدارة الملاعب بشكل مؤقت للحفاظ على استمرار فتحها للجمهور، لكن مشاريع التطوير طويلة الأجل توقفت فورًا، ما يثير مخاوف كثيرين من أن تكون هناك نية لإعادة تصميم هذه المساحات أو إدارتها بطريقة مختلفة في المستقبل.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع للرئيس ترامب لـ وضع اسمه على معالم ومؤسسات بمدينة واشنطن، مثل تغيير اسم Kennedy Center ليشمل اسمه ومشاريع البناء في مقر البيت الأبيض، ما يعكس تغييرات أكبر في المشهد المدني داخل العاصمة.