هايدي عبد الخالق تكشف لـ«صدى البلد» شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»

كشفت الفنانة هايدي عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل دورها في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدة أنها تجسد شخصية حماة الفنان محمد فراج ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستكشفها الحلقات تباعًا.

أضافت هايدي عبد الخالق أن الشخصية استغرقت موجود كبير في التحضيرات الشكل و الاداء

أوضحت أن العمل يناقش قضايا أسرية مهمة في إطار اجتماعي مؤثر، لافتة إلى أن الشخصية التي تقدمها تمر بالعديد من المواقف الإنسانية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية.

وتدور أحداث «أب ولكن» حول رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يسلط العمل الضوء على عدد من قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قانون الرؤية، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى تهم الأسرة المصرية، مع طرح وجهة نظر الأب في تلك القوانين وتأثيرها على حياته وعلاقته بأبنائه.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم هاجر أحمد، وسلوى عثمان، وعفاف رشاد، ومحمد أبو داود، إلى جانب هايدي عبد الخالق، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط حالة من الترقب بين الجمهور لمتابعة أحداثه.