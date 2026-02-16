قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هايدي عبد الخالق تكشف لـ«صدى البلد» شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»

هايدي عبد الخالق
هايدي عبد الخالق
أوركيد سامي

كشفت الفنانة هايدي عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل دورها في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدة أنها تجسد شخصية حماة الفنان محمد فراج ضمن أحداث العمل، مشيرة إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستكشفها الحلقات تباعًا.

أضافت هايدي عبد الخالق أن الشخصية استغرقت موجود كبير في التحضيرات الشكل و الاداء

أوضحت أن العمل يناقش قضايا أسرية مهمة في إطار اجتماعي مؤثر، لافتة إلى أن الشخصية التي تقدمها تمر بالعديد من المواقف الإنسانية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية.

وتدور أحداث «أب ولكن» حول رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يسلط العمل الضوء على عدد من قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قانون الرؤية، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى تهم الأسرة المصرية، مع طرح وجهة نظر الأب في تلك القوانين وتأثيرها على حياته وعلاقته بأبنائه.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم هاجر أحمد، وسلوى عثمان، وعفاف رشاد، ومحمد أبو داود، إلى جانب هايدي عبد الخالق، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط حالة من الترقب بين الجمهور لمتابعة أحداثه.

هايدي عبد الخالق اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

هاتف ايفون القابل للطي

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

هاتف Realme P4 Lite 4G

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

جهاز لوحي

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد