الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ضربات أمريكية جديدة ضد مهربي المخدرات تسفر عن قتـ.ـلى وإغراق قوارب

الجيش الأمريكي يعلن ضربات ضد سفن يُشتبه في تهريبها مخدرات وأسفر عن سقوط قتلى
الجيش الأمريكي يعلن ضربات ضد سفن يُشتبه في تهريبها مخدرات وأسفر عن سقوط قتلى
ملك ريان

أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها شنّت ضربات عسكرية جديدة ضد ما وصفته بـ “سفن يُشتبه في مشاركتها بتهريب المخدرات” خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإخلاء آخرين لسفنهم قبل أن تُقصف قواربهم، وفق ما أفادته القيادة الجنوبية الأمريكية في بيانها الأخير.


 

في التفاصيل، قالت القيادة إن الولايات المتحدة ضربت قافلة من ثلاثة زوارق يُزعم أنها تنقل مخدرات في مياه دولية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على متن إحدى القوارب، بينما هرب ركاب القاربين الآخرين من سفنهم قبل استهدافها. بعدها، أعلنت القيادة أيضًا استهداف زورقين آخرين في ليلة رأس السنة، مما أودى بحياة 5 أشخاص.


 

وأضافت القيادة أنها أبلغت خفر السواحل الأمريكي لتفعيل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، لكن لم يتضح بعد ما إذا تم إنقاذ أي من الذين قفزوا إلى الماء.


 

تأتي هذه الضربات في إطار حملة أوسع تشنها الولايات المتحدة منذ أيلول/سبتمبر الماضي ضد قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدراتمن أمريكا اللاتينية، حيث وصل عدد السفن المستهدفة إلى 36 سفينة على الأقل وما لا يقل عن 115 قتيلًا خلال هذه العمليات.


 

الحكومة الأمريكية تقول إن هذه الإجراءات تستهدف وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، بينما يشير بعض المسؤولين إلى أن الضربات تدخل في استراتيجية أوسع للضغط على الحكومات التي تُتهم بدعم شبكات التهريب.

