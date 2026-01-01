احتجاجات إيران تتوسع.. أول سقوط عنصر أمني وسط تصاعد الغضب الشعبي

تستمر الاحتجاجات الشعبية في إيران لليوم الرابع على التوالي، حيث خرج آلاف المواطنين في عدة مدن احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية، وقد امتدت المظاهرات من الأسواق التجارية إلى الجامعات ومدن مثل كوهدشت، أصفهان، كرمانشاه، والعاصمة طهران.

وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل عنصر تابع لميليشيا «الباسيج» التابعة للحرس الثوري في محافظة لُرستان غربي البلاد أثناء الاحتجاجات، فيما أُصيب عدد من عناصر الأمن أيضًا، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها في صفوف الأجهزة الأمنية منذ اندلاع المظاهرات.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور حاد في الاقتصاد، وارتفاع التضخم وتراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى غضب واسع وشارك فيه تجار وطلاب ومواطنون في مختلف المدن، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية.

كما أفادت بعض التقارير بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق متعددة، واستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار في بعض المواقع، بينما حذرت السلطات من التعامل بـ«حزم» مع أي محاولات لزعزعة الأمن.