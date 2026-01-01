استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد المعتقل حسن عيسى القشاعلة من مدينة رهط في النقب، داخل سجن بئر السبع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد معتقل فلسطيني في سجن بئر السبع

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن المعتقل القشاعلة كان يقبع في معتقلات الاحتلال منذ أكثر من 13 شهرا، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر.

وأشارت وكالة وفا إلى أن استشهاد القشاعلة يأتي في ظل تصاعد التقارير حول ارتفاع عدد الشهداء بين المعتقلين، خاصة منذ بدء حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

انتهاكات إسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين

وسردت وكالة الأنباء الفلسطينية عددا من الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال وأبرزها : التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بمختلف أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وفرض ظروف تؤدي عمدا إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في حدتها.