موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين

أعلنت روسيا يوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين كانتا تتجهان إلى العاصمة موسكو.

إسقاط طائرات أوكرانية مسيرة

وأكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تدمير قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو، موضحا عبر قناته في منصة التواصل الاجتماعي "ماكس": "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو".

وقال عمدة موسكو إن فرق الإنقاذ الروسية ما زالت تعمل في مكان الحادث.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

وأمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت خلال شهر ديسمبر 6503 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا.