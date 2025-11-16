الإحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 16 /11 /2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بزيادة 0.3٪ عن الربع السابق.



قـــــــــوة العـــــمل

3.3 % زيادة في حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2025

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 34.727 مليون فرد مقابل33.614 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 3.3 ٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر15.205 مليون فرد بينما بلغت في الريف19.522مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.998 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.729 مليون فرد

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 939 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق.

زيادة المتعطلين بمقدار (175) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار ( 1.114) مليون فرد.

المتعــــــــــطلون

سجل عدد المتعطلين 2.229 مليون متعطل بنسبة 6.4٪ من إجمالي قوة العمل ( 1.071 مليون ذكور، 1.158 مليون إناث) مقــابـل 2.054مليون متعطل الربع السابق بزيادة قـدرها (175 ) ألف متعطل بنسبة8.5 ٪، وزيادة قــدرها (70) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.2 ٪.

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.0 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.5 ٪ في الربع السابق مقابل 4.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ معدل البطالة بين الإناث 15.0 ٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.8 ٪ في الربع السابق مقابل 18.2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر والريف)



بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1 ٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.7٪ في الربع السابق ليظل على نفس المستوى الذي كان عليه في الربع المماثل من العام الماضي.



معدل البطالة في الريف يصل إلى3.6 ٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 3.3 ٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية

- 83.1٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 78.2 ٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

16.9٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل21.8 ٪ بالربع السابق و15.5٪ للربع المماثل من العام السابق.

39.7 ٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 33.4٪ بالربع السابق و39.9 ٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 43.4 ٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل44.8 ٪ بالربع السابق بينما كان 44.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المشتغلون

بلغ عـدد المشتغلين 32.498 مليون فرد بينما كان 31.559مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 3.0 ٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر13.670 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف18.828 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية



بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22.357مليون مشتغل

( 18.363مليون ذكور، 3.994 مليون إناث) بنسبة 68.8٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 68.1٪ في الربع السابق، مقابل 72.7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين1.638مليون مشتغل (1.510مليون مشتغل ذكور، 128 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 5.0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 4.0٪ في الربع السابق مقابل 3.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.215مليون مشتغل (5.170 مليون مشتغل ذكور،1.045 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 19.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 23.2 ٪ في الربع السابق مقابل 19.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر2.288 مليون مشتغل ( 884ألف مشتغل ذكور ، 1.404 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 7.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.7 ٪ في الربع السابق مقابل 4.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 46.9 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 45.5 ٪ خلال الربع السابق مقابل 44.4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.4 ٪ مقابل 69.8 ٪ في الربع السابق مقابل 71.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 21.3٪ بينما كان 19.8 ٪ في الربع السابق وكانت 16.4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق).



بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 46.1 ٪ مقابل 47.5 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر45.0 ٪ مقابل 45.9٪ في الريف) في الربع السابق ( 44.3 ٪ في الحضر مقابل 44.5٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

حقق نشاط الزراعة و استغلال الغابات و قطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 6.652 مليون مشتغـــل ( 4.955مليون ذكور ، 1.697 مليون إناث) بنسبة 20.5 ٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات و الدراجات الناريه 5.234 مليون مشتغل (4.203مليون ذكور، 1.031 مليون إناث) بنسبة 16.1 ٪ من اجمالي المشتغلين.



كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.301 مليون مشتغل ( 3.764مليون ذكور، 537 ألف إناث) بنسبة 13.2 ٪ من إجمالي المشتغلين .



بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.821 مليون مشتغل (3.778 مليون ذكور، 43 ألف إناث) بنسبة 11.8٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.641 ملـيون مشتـغل (2.610 مليـون ذكور ، 31 ألف إناث) بنسبة 8.1 ٪ من إجمالي المشتغلين.